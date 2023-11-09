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ظهور خصلة شعر بيضاء- ماذا تدل؟

11/9/2023 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قد يلاحظ بعض الأشخاص ظهور خصلة شعر بيضاء في فروة الرأس، ويشعرون بالقلق في سن مبكر، فماذا يدل ذلك؟


أسباب ظهور خصلة شعر بيضاء
1- نقص فيتامينات
يمكن أن يؤدي نقص في فيتامين b6 وفيتامين B-12 أو فيتامين د، أو فيتامين E إلى ظهور خصلات بيضاء في الشعر.


وتبين أن سوء التغذية يؤثر على تصبغ الشعر، مما يعني أن لون الشعر يمكن أن يعود مرة أخرى مع تناول مكملات الفيتامينات.


2- عوامل وراثية
يرتبط ظهور خصلات شعر بيضاء لدى بعض الأشخاص في سن مبكر ببعض العوامل الوراثية المرتبطة بأقارب الدرجة الأولى أو حتى الأجداد.


3- مشكلات صحية
أمراض المناعة الذاتية قد تزيد من خطر ظهور بعض الخصلات البيضاء بالرأس، وقد تبين وجود صلة بين تشوهات الشعر وخلل الغدة الدرقية.
ويعد الشعر الأبيض شائعًا أيضًا لدى مرضى الثعلبة البقعية، وهي حالة جلدية مناعية ذاتية تسبب تساقط شعر فروة الرأس والوجه وأجزاء أخرى من الجسم، وعندما ينمو الشعر مرة أخرى، فإنه يميل إلى اللون الأبيض بسبب نقص الميلانين.


4- الضغط العصبي
قد تسبب ضغوطات الحياة اليومية والتوتر تحول لون الشعر إلى الأبيض قبل الأوان، لأن الخلايا المسؤولة عن لون الشعر يمكن أن تستنزف عندما يكون الجسم تحت الضغط.

الكونسلتو

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