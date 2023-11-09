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ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

11/9/2023 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجح راسموس هويلوند نجم مانشستر يونايتد بتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بعد هدفيه في مرمى كوبنهاغن خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
وسجل كل من جود إرلينغ هالاند، وأنطوان غريزمان وألفارو موراتا هدفين في اليوم الافتتاحي من الجولة الرابعة، ليتقاسموا صدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، رفقة إيفانيلسون لاعب بورتو الذي أضاف هدفا إلى حصيلته هذه الجولة.
ولكن ذهب كل ذلك مع الريح بعد نصف ساعة فقط من مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاغن، حيث استطاع راسموس هويلوند من تسجيل هدفين ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، بالتساوي مع ألفارو موراتا نجم ريال مدريد.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:
1- راسموس هويلوند(مانشستر يونايتد) 5 أهداف
2- ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) 5 أهداف.
3- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 4 أهداف.
4- أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) 4 أهداف.
5- إيفانيلسون (بورتو ) 4 أهداف.
6- هاري كين (بايرن ميونخ) 4 أهداف
7- جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) 3 أهداف.
8- جود بيلينغهام (ريال مدريد) 3 أهداف.
9- غابرييل غيسوس (أرسنال) 3 أهداف.

ملاعب


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