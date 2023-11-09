برشلونة يضع خطة تكريم ميسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) ملاعب - يستهدف نادي برشلونة، تكريم أسطورته السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال العام المقبل.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تسعى لتكريم ميسي في افتتاح ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الجديد للجمهور، والمتوقع أن يتم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتزامنا مع احتفالات برشلونة بالذكرى ال125 لتأسيس النادي، يفترض أن يكون هناك لقاء بين البلوجرانا ومنتخب الأرجنتين.
وحال تم التوصل لاتفاق حول إقامة هذه المباراة، فإن ميسي سيعود إلى "منزله السابق" كامب نو، والذي قضى فيه 17 موسما مع الفريق الأول.
وأفادت الصحيفة، بأن هناك عائق أمام إقامة المباراة في التوقيت المذكور، حيث سيخوض منتخب التانجو مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في 14 و19 نوفمبر/تشرين الثاني ضد باراجواي وبيرو.
ولذلك سيتوجب إيجاد موعد مناسب للمباراة في ديسمبر/كانون الأول 2024، أو الأشهر الأولى لعام 2025، وضمان تواجد كافة نجوم المنتخب الأرجنتيني في تلك المواجهة وعلى رأسهم ميسي.
ملاعب
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