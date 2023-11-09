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برشلونة يضع خطة تكريم ميسي

11/9/2023 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) ملاعب - يستهدف نادي برشلونة، تكريم أسطورته السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال العام المقبل.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تسعى لتكريم ميسي في افتتاح ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الجديد للجمهور، والمتوقع أن يتم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتزامنا مع احتفالات برشلونة بالذكرى ال125 لتأسيس النادي، يفترض أن يكون هناك لقاء بين البلوجرانا ومنتخب الأرجنتين.
وحال تم التوصل لاتفاق حول إقامة هذه المباراة، فإن ميسي سيعود إلى "منزله السابق" كامب نو، والذي قضى فيه 17 موسما مع الفريق الأول.
وأفادت الصحيفة، بأن هناك عائق أمام إقامة المباراة في التوقيت المذكور، حيث سيخوض منتخب التانجو مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في 14 و19 نوفمبر/تشرين الثاني ضد باراجواي وبيرو.
ولذلك سيتوجب إيجاد موعد مناسب للمباراة في ديسمبر/كانون الأول 2024، أو الأشهر الأولى لعام 2025، وضمان تواجد كافة نجوم المنتخب الأرجنتيني في تلك المواجهة وعلى رأسهم ميسي.

ملاعب

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