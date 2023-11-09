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سجل تاريخي يبشر ليفربول أمام تولوز أوروبيا

11/9/2023 8:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) ملاعب - يرحل ليفربول الإنجليزي لمواجهة تولوز الفرنسي، في عقر داره، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.
ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد تولوز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
ويخوض ليفربول المباراة رقم 150 في تلك المسابقة تحت مسمياتها المختلفة من كأس المعارض وكأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي، وحقق الريدز 81 انتصارًا.
كما يخوض الريدز اليوم المباراة رقم 450 تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، علمًا بأن الفريق حقق معه 278 انتصارًا.
وسيضمن ليفربول التأهل للدور التالي حال حقق الانتصار اليوم، وفي حال فاز وفشل يونيون سانت جيلواز في الفوز بالمباراة الأخرى أمام لاسك، فسيضمن الريدز التأهل في صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية، ويتفادى خوض دور خروج المغلوب المؤهل لثمن النهائي في شهر فبراير/شباط المقبل.
ونجح ليفربول في الفوز على تولوز في المباريات الثلاث السابقة بينهما، (4-0) و(5-1) على أرضه، إلى جانب الفوز خارج ميدانه بهدف دون رد في موسم (2007- 2008) في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.
وبشكل عام حقق ليفربول خارج أرضه أمام الأندية الفرنسية 5 انتصارات في 15 زيارة سابقة، وتكبد 8 هزائم وتعادل مرتين.
واستخدم كلوب 25 لاعبًا في 3 مباريات خاضها في الدوري الأوروبي هذا الموسم، ويعد كل من واتارو إيندو وداروين نونيز وهارفي إيليوت الثلاثي الوحيد الذي بدأ في التشكيل الأساسي في كل المباريات السابقة، بينما يعد إيليوت اللاعب الوحيد الذي شارك في كل الدقائق.
وشارك صلاح كبديل 6 مرات رفقة ليفربول في المسابقات الأوروبية، وسجل 6 أهداف في تلك اللقاءات، بمعدل هدف كل 23 دقيقة كلاعب بديل، وبدوره سجل نونيز 6 أهداف في 11 مباراة أوروبية خاضها رفقة ليفربول حتى الآن.
ونجح ليفربول في الفوز بـ14 مباراة من آخر 15 مواجهة خاضها في دور المجموعات بالمسابقات الأوروبية، ولم يخسر الريدز سوى مرة واحدة في آخر 27 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

ملاعب

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