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مدرب برايتون: أياكس أصبح مختلفا

11/9/2023 8:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا يتوقع روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، مواجهة سهلة أمام أياكس الجريح غدا الخميس على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
وحقق برايتون الفوز على ملعبه في مباراة الذهاب أمام أياكس، بنتيجة (2-0)، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية قبل أسبوعين.
وكانت تلك المباراة هي الأولى لأياكس بعد إقالة المدير الفني موريس ستين بسبب البداية الكارثية للفريق في الموسم.
وبعد تعيين الهولندي الدولي السابق جون فان إت شخيب مديرا فنيا لأياكس، حقق الفريق انتصارين متتاليين في الدوري الهولندي الممتاز ليصعد من قاع جدول الترتيب.
وكان أياكس قد سقط في فخ التعادل في أول مباراتين بالدوري الأوروبي ثم خسر أمام برايتون، ويتطلع الآن لتحقيق فوزه الأول في البطولة، للحفاظ على أمله في التأهل.
وقبل الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية، يحتل مارسيليا الصدارة برصيد 5 نقاط ويليه برايتون وآيك أثينا برصيد 4 نقاط لكل منهما، وأياكس برصيد نقطتين.
وقال دي زيربي في حديثه بشأن مباراة الغد: "هم مختلفون للغاية، لأن الفريق شهد تغيير المدرب".
وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "شاهدته يوم الأحد (في المباراة التي انتهت بالفوز على هيرنيفن 4 / 1 )، قدم الفريق مباراة جيدة وحقق فوزا مهما. سجل 4 أهداف، إنه أصبح فريقا مختلفا".
وتابع دي زيربي: "لكن بالنسبة لنا، لم يختلف شيء، لأنه يتعين علينا الفوز بالمباراة.. نحن هنا للاستعداد من أجل مباراة مهمة للغاية غدا. نحتاج 3 نقاط أخرى كي ننتقل إلى الخطوة المقبلة".

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