Thursday, 09 November 2023 05:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبرزها الكلاسيكو.. 5 أسباب وراء كبوة ليفاندوفسكي

11/9/2023 8:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمر روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، بكبوة فنية، بسبب صيامه عن التهديف لفترة طويلة.
عجز ليفاندوفسكي عن التهديف في 6 مباريات متتالية، وهو أمر لم يحدث له سواء مع بايرن ميونخ أو في موسمه الأول مع البارسا.
وهز النجم البولندي الشباك لآخر مرة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال مواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.
نشرت صحيفة "سبورت" تقريرا تبرز فيه أسباب هذه الكبوة التهديفية، وأولها غياب ليفاندوفسكي عن 3 مباريات بسبب الإصابة.
أضافت أيضا أن النجم البولندي، يبدو أنه لم يسترد لياقته البدنية بعد التعافي من الإصابة.
أشارت إلى أن السبب الثالث، يظهر أن ليفاندوفسكي يبدو بحالة مزاجية غير جيدة، لرغبته في المشاركة أساسيا بمباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد.
لفتت "سبورت" أيضا إلى أن مستوى برشلونة تراجع كثيرا في المباريات الثلاث الأخيرة أمام ريال مدريد وسوسيداد، وشاختار دونتسيك، حيث عجز الفريق الكتالوني عن خلق عدد كبير من الفرص التهديفية.
وختمت تقريرها بالإشارة للسبب الخامس، وهو أن البارسا لم يتراجع على مستوى معدل الفرص فقط، بل فقد أيضا إحدى مميزاته، وهي معدل الاستحواذ على الكرة، ونسبة التمريرات الصحيحة خلال آخر 3 مواجهات.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN09112023000208011052ID1107400914

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث