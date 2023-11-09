فلسطينية تبحث عن أولادها بعد استهداف منزلها في مدينة دير البلح

فلسطينية تبحث عن أولادها بعد استهداف منزلها في مدينة دير البلح
التاريخ
11/9/2023 8:10:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
فلسطينية تبحث عن أولادها بعد استهداف منزلها في مدينة دير البلح
MENAFN09112023000208011052ID1107400913
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