طائرات الاحتلال المسيرة تقصف مواقع في جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها أن طائرات مسيرة تابعة لقوات الاحتلال قصفت بالصواريخ أكثر من موقع في مدينة جنين ومحيط مخيمها.
وأشارت القناة أن اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال داخل مخيم جنين.
من جانبها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتفجير عبوة استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي في جنين دون أن ترد على الفور أنباء عن قتلى وجرحى.
وفي وقت سابق اليوم أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء بنيران الاحتلال في جنين إلى 8، إضافة إلى 14 مصابا، بينهم حالات خطيرة، وسبق ذلك استشهاد 2 في الخليل وبيت لحم.
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