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طائرات الاحتلال المسيرة تقصف مواقع في جنين

11/9/2023 8:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها أن طائرات مسيرة تابعة لقوات الاحتلال قصفت بالصواريخ أكثر من موقع في مدينة جنين ومحيط مخيمها.


وأشارت القناة أن اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال داخل مخيم جنين.


من جانبها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتفجير عبوة استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي في جنين دون أن ترد على الفور أنباء عن قتلى وجرحى.


وفي وقت سابق اليوم أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء بنيران الاحتلال في جنين إلى 8، إضافة إلى 14 مصابا، بينهم حالات خطيرة، وسبق ذلك استشهاد 2 في الخليل وبيت لحم.


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