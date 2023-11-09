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مصر تجدد رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة

11/9/2023 8:10:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- استنكرت مصر خلال مؤتمر إنساني حول غزة نظم، اليوم الخميس، في باريس، "الصمت الدولي عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس"، منددا بـ"اهتزاز" في "الضمير العالمي".

وجدد شكري خلال المؤتمر رفض بلاده لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

رويترز

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