مصر تجدد رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN- استنكرت مصر خلال مؤتمر إنساني حول غزة نظم، اليوم الخميس، في باريس، "الصمت الدولي عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس"، منددا بـ"اهتزاز" في "الضمير العالمي".
وجدد شكري خلال المؤتمر رفض بلاده لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
رويترز
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