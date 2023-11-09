إسرائيل تعاقب ضابطاً تصرف بشكل مخالف وهرب وقت الهجوم

عاقبت إسرائيل ضابطاً تصرف بشكل مخالف وهرب وقت الهجوم الذي أودى بحياة مجندة يوم الاثنين الماضي.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، معاقبة أحد عناصرها بعد أن فر من موقعه عند تعرض جندية في حرس الحدود للطعن في القدس الشرقية، الإثنين.

وبحسب بيان الشرطة، فإن الضابط الذي لم يذكر اسمه "ترك موقعه وتصرف بشكل مخالف تماماً للأوامر والتعليمات وقت الهجوم" وفق سكاي نيوز.

وأضافت: "تم نقل الضابط بعد أن كشف التحقيق عن وجود فشل تأديبي وتشغيلي خطير، في الظروف المحيطة بمقتل الجندية في حرس الحدود روز إليشيفا لوبين (20 عاما)".

وتعرضت لوبين للطعن أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العامود، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل المهاجم البالغ من العمر 16 عاما.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت إصابة المجندة، وفي وقت لاحق أعلنت وفاتها متأثرة بجروحها.

وبحسب صحيفة "تايمز أو إسرائيل"، دفنت لوبين الخميس في مقبرة بالقدس.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، الاثنين: "وصل إرهابي مسلح بسكين إلى مركز شرطة شاليم وطعن جندية. قام حرس الحدود بتحييد الإرهابي بإطلاق النار".

وأضافت منفذ عملية الطعن "شاب يبلغ من العمر 16 عاما، وهو من حي العيساوية في القدس الشرقية".

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