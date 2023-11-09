دراسة: درجات الحرارة خلال العام الماضي الأعلى منذ 125 ألف عام

خلص بحث نشرته منظمة كليمت سنترال في برينستون في ولاية نيو جيرسي اليوم الخميس إلى أن درجات الحرارة خلال الـ12 شهرا كانت الأعلى خلال الـ125 ألف عام الماضية.

وقالت المنظمة إن متوسط درجة الحرارة عالميا كان أعلى بواقع 32ر1 درجة مئوية مقارنة بقبل الثورة الصناعية. وقد أثرت موجة الحرارة على الدول الغنية والأفقر على حد سواء.



وقال كبير الباحثين اندرو بيرشينج إنه على الرغم من أن التأثيرات المناخية كانت أقوى في الدول النامية بالقرب من خط الاستواء، فإن فترات الحرارة الشديدة المرتبطة بالمناخ في الولايات المتحدة والهند واليابان وأوروبا تشير إلى أنه لا أحد آمناً من التغير المناخي.

وقد قام فريقه بمراجعة سجلات درجات الحرارة من 175 دولة و154 ولاية أو إقليم و920 مدينة رئيسية من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023. ونشرت المنظمة التحليل على موقعها الإلكتروني.

وسجلت مدينة هيوستن في ولاية تكساس حرارة مفرطة لمدة 22 يوما خلال الفترة قيد المراجعة، أكثر من أي مدينة أخرى في العالم.

وكانت المدن الأخرى المتضررة من الحرارة الشديدة نيو أورليانز في ولاية لويزينا أيضا في الولايات المتحدة وجاكرتا وتانغيرانغ في إندونيسيا، حيث سجلت هذه المدن حرارة مفرطة لمدة 17 يوما.

ويأتي هذا التقرير عقب أن قالت خدمة كوبرنيكوس للمناخ إن درجة الحرارة خلال أول عشرة أشهر من عام 2023 كانت أعلى بواقع 43ر1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وبحسب بيانات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فإن أكتوبر 2023 ليس فقط الأكثر دفئا منذ بدء التسجيلات، فإنه كان الأدفأ منذ 125 ألف عام.



