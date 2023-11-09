سوق دبي يشهد تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم تعليم القابضة بـ 116 مليون درهم

شهد سوق دبي المالي، اليوم، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم "تعليم القابضة".

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 30 مليون سهم بقيمة 116.1 مليون درهم بسعر تنفيذ 3.87 درهم للسهم الواحد.

وأغلق سهم "تعليم القابضة" اليوم عند مستوى 3.8 درهم وسط بعد التداول على 462.8 ألف سهم بقيمة 1.75 مليون درهم من خلال 59 صفقة وذلك باستثناء الصفقة الكبيرة.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.



