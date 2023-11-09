الصلاج من جامعة البترا يفوز بذهبية البطولة العربية الإفريقية لرفع

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حقق طالب تخصص التربية الرياضية في جامعة البترا ولاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال عاصم الصلاج الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال في البطولة العربية الإفريقية.
وحقق الصلاج خمس ميداليات فضية في فئتي الرجال والشباب في مختلف المنافسات لرفع الأثقال، واستضافت مصر فعاليات البطولة بمشاركة 193 لاعبًا ولاعبة من 27 دولة عربية وإفريقية.
وفي فئة الشباب فاز الصلاج بذهبية الخطف، وفضية النتر، وفضية المجموع، وفي فئة الرجال فاز الصلاج بفضيتي الخطف والنتر، والفضية الثالثة للمجموع.
وأشاد رئيس قسم العلوم التربوية الدكتور هشام العميان بالإنجاز الذي حققه الصلاج، قائلاً: "إن تخصص التربية الرياضية يفخر بإنجاز طلبته"، معربًا عن تفاؤله وتمنياته بأن يحقق طلاب التربية الرياضية في الجامعة المزيد من الإنجازات في البطولات الإقليمية والدولية.
وقام عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، ورئيس قسم النشاط الرياضي في الجامعة الكابتن محمد العزام بتكريم الطالب عاصم الصلاج.
وأكد الملاح أن جامعة البترا تفتخر بإنجاز الصلاج الكبير، ولا تدخر جهداً في دعم الرياضة الأردنية والرياضيين، وتسهيل مهمتهم ليتمكنوا من تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.
MENAFN09112023000151011027ID1107400736
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.