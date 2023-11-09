الصلاج من جامعة البترا يفوز بذهبية البطولة العربية الإفريقية لرفع

MENAFN - Khaberni) خبرني - حقق طالب تخصص التربية الرياضية في جامعة البترا ولاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال عاصم الصلاج الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال في البطولة العربية الإفريقية.

وحقق الصلاج خمس ميداليات فضية في فئتي الرجال والشباب في مختلف المنافسات لرفع الأثقال، واستضافت مصر فعاليات البطولة بمشاركة 193 لاعبًا ولاعبة من 27 دولة عربية وإفريقية.

وفي فئة الشباب فاز الصلاج بذهبية الخطف، وفضية النتر، وفضية المجموع، وفي فئة الرجال فاز الصلاج بفضيتي الخطف والنتر، والفضية الثالثة للمجموع.

وأشاد رئيس قسم العلوم التربوية الدكتور هشام العميان بالإنجاز الذي حققه الصلاج، قائلاً: "إن تخصص التربية الرياضية يفخر بإنجاز طلبته"، معربًا عن تفاؤله وتمنياته بأن يحقق طلاب التربية الرياضية في الجامعة المزيد من الإنجازات في البطولات الإقليمية والدولية.

وقام عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، ورئيس قسم النشاط الرياضي في الجامعة الكابتن محمد العزام بتكريم الطالب عاصم الصلاج.

وأكد الملاح أن جامعة البترا تفتخر بإنجاز الصلاج الكبير، ولا تدخر جهداً في دعم الرياضة الأردنية والرياضيين، وتسهيل مهمتهم ليتمكنوا من تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.



