8 شهداء و14 إصابة بجروح مختلفة في جنين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 8
حتى الآن.
وقالت الوزارة في بيان لها، ان 14 شخصاً تعرضوا لإصابات مختلفة بينها حالات خطيرة.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال جنين للمرة الثانية خلال ساعات، ورافق ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.
وفجر اليوم الخميس اقتحمت قوات من الجيش مخيم جنين وجرفت شوارع ودمرت البنية التحتية.
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