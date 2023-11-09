عودة جبران وضم نجم فرنسا.. الركراكي يعلن قائمة المغرب لمباراتي إريتريا وتنزانيا

أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، قائمة أسود الأطلس، التي ستدخل المعسكر الإعدادي الخاص بالمباراتين المرتقبتين أمان إريتريا وتنزانيا، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد لاعبين كان منتظراً ظهورهم مع منتخب المغرب هذا التجمع، على رأسهم يحيى جبران نجم الوداد.

وتألق يحيى جبران مع الوداد المغربي في بطولة دوري السوبر الإفريقي، ما جعله محل إشادة كبيرة من الجماهير، ويعتبر هذا هو الاستدعاء الأول للاعب منذ عام كامل، كما استدعى الركراكي سفيان ديوب لاعب نيس الفرنسي.

وفيما يلي قائمة منتخب المغرب لمباراتي إريتريا وتنزانيا:

حراسة المرمى: بونو، بنعبيد، منير المحمدي

الدفاع: أبقار- أكرد- سايس- عبد الحميد- حكيمي- العملود- مزراوي- عطية الله

الوسط: رياتشاردسون- أمرابط- جبران- أوناحي- صيباري- الخنوس

الهجوم: تيسودالي- النصيري- الكعبي- عدلي- زياش- سفيان ديوب- حارث- الزلزولي

ويستضيف منتخب المغرب نظيره إريتريا، 16 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، على أن يحل بعدها بـ 5 أيام ضيفاً على تنزانيا في الجولة الثانية.

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