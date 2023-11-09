عودة جبران وضم نجم فرنسا.. الركراكي يعلن قائمة المغرب لمباراتي إريتريا وتنزانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، قائمة أسود الأطلس، التي ستدخل المعسكر الإعدادي الخاص بالمباراتين المرتقبتين أمان إريتريا وتنزانيا، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وشهدت القائمة تواجد لاعبين كان منتظراً ظهورهم مع منتخب المغرب هذا التجمع، على رأسهم يحيى جبران نجم الوداد.
وتألق يحيى جبران مع الوداد المغربي في بطولة دوري السوبر الإفريقي، ما جعله محل إشادة كبيرة من الجماهير، ويعتبر هذا هو الاستدعاء الأول للاعب منذ عام كامل، كما استدعى الركراكي سفيان ديوب لاعب نيس الفرنسي.
وفيما يلي قائمة منتخب المغرب لمباراتي إريتريا وتنزانيا:
حراسة المرمى: بونو، بنعبيد، منير المحمدي
الدفاع: أبقار- أكرد- سايس- عبد الحميد- حكيمي- العملود- مزراوي- عطية الله
الوسط: رياتشاردسون- أمرابط- جبران- أوناحي- صيباري- الخنوس
الهجوم: تيسودالي- النصيري- الكعبي- عدلي- زياش- سفيان ديوب- حارث- الزلزولي
ويستضيف منتخب المغرب نظيره إريتريا، 16 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، على أن يحل بعدها بـ 5 أيام ضيفاً على تنزانيا في الجولة الثانية.
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