وزيرة الداخلية البريطانية تتهم الشرطة بالتحيز للمحتجين الموالين للفلسطينيين

اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية شرطة لندن بأنها "أكثر تساهلا" مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مقارنة بالمتظاهرين الآخرين، ما أدى لتعميق الخلاف السياسي الذي أشعلته الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي هجوم غير معتاد على الشرطة، قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إن شرطة لندن تتجاهل خرق القانون من جانب "الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين".

ووصفت الوزيرة المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة بأنهم يشاركون في "مسيرات كراهية".

وتنظم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن ومدن بريطانية أخرى كل يوم سبت منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهر.

انتقدت الحكومة منظمي هذه المظاهرات لتخطيطهم تنظيم مسيرة يوم السبت المقبل، والذي يصادف (يوم الهدنة)، ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، عندما يتذكر كثيرون في بريطانيا ضحايا الحرب.

انتقد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الاحتجاجات المخطط لها يوم السبت المقبل ونعتها بـ "الاستفزاز وعدم الاحترام".

لكن بعد استدعاء قائد شرطة لندن، مارك رولي، لإجراء محادثات يوم الأربعاء، قال سوناك إن الحكومة تدعم "الحق في الاحتجاج السلمي".

بدا تصريح سوناك قد أنهى الخلاف، لكن برافرمان صعدته بشكل كبير بمقالتها في صحيفة تايمز أوف لندن اليوم الخميس.

اتهمت الوزيرة البريطانية شرطة لندن بالتصرف بشكل "أكثر ليونة" تجاه المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مقارنة بالمحتجين اليمينيين أو مثيري الشغب في كرة القدم.

وقالت "هناك تصور بأن كبار ضباط الشرطة يظهرون بعض أشكال المحاباة عندما يتعلق الأمر بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين"، ووصفت المظاهرات التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة بأنها "تأكيد على أولوية مجموعات معينة"، خاصة المتطرفين في لندن.

وتقول الشرطة إنها اعتقلت ما يقرب من 200 شخص بجميع أنحاء لندن على صلة بحرب غزة، بينهم 98 يشتبه في ارتكابهم جرائم معادية للسامية، و21 متهمون بارتكاب جرائم ضد مسلمين.

لا يمكن حظر الاحتجاجات في بريطانيا إلا في حال تسببها في حدوث اضطرابات خطيرة.

وقالت الشرطة إن الأمر لم يصل لهذا الحد على الرغم من شعورها بالقلق من احتمال ظهور "جماعات منشقة تريد تأجيج الفوضى"، ومن بينها نشطاء يمينيون متطرفون.





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