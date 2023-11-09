مصر تستنكر الصمت الدولي عن انتهاكات القانون التي ترتكبها إسرائيل

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس رفض بلاده لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً استنكار مصر

"الصمت الدولي عن انتهاكات القانون" التي ترتكبها إسرائيل.

وقال في مؤتمر للمساعدات تستضيفه باريس إن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز الدفاع عن النفس.





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