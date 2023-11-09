مصر تستنكر الصمت الدولي عن انتهاكات القانون التي ترتكبها إسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس رفض بلاده لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً استنكار مصر
"الصمت الدولي عن انتهاكات القانون" التي ترتكبها إسرائيل.
وقال في مؤتمر للمساعدات تستضيفه باريس إن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز الدفاع عن النفس.
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