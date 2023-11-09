محاولة اختراق لـ «تشات جي بي تي» يوقفه عن العمل ساعة ونصف

تعاني شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، من أجل التصدي لما وصفته بـ «حركة مرور غير الطبيعية»، تشير إلى أن هناك مجموعة من المتسللين يحاولون اختراق خدماتها، ما يكشف لأول مرة عن السبب المحتمل لانقطاع خدمة تطبيق «تشات جي بي تي»، الذي ظهر هذا الأسبوع.

قالت الشركة الناشئة المدعومة من «مايكروسوفت»، التي ساعدت في انتشار تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي حول العالم، إنها رصدت علامات على هجوم يستهدف منع الوصول إلى الخدمات على منصاتها، حيث يحاول قراصنة خارجيون زيادة الأحمال على النظام الأساسي، عن طريق تقديم مطالبات متكررة إليه.

عاد روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» إلى العمل، بعد تعرّضه لعطلٍ لوقتٍ قصير الأربعاء.

وقالت شركة «أوبن أيه آي» المالكة لـ «تشات جي بي تي»: «بين الساعتين 5:42 و7:16 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، رأينا أخطاء تؤثر في جميع الخدمات. لقد حدّدنا المشكلة، وقمنا بإصلاحها. إنّنا نشهد الآن استجابات طبيعية من خدماتنا».



كذلك واجه روبوت الدردشة Anthropic's Claude 2، وهو منافس «تشات جي بي تي»، أنشأه موظّفون سابقون في «أوبن إيه آي»، مشكلات أيضاً، إذ ظهر للمستخدمين رسالة جاء فيها: «بسبب قيود غير متوقّعة على السعة، يتعذّر على Claude الردّ على رسالتك».

ويأتي العطل بعد أوّل حدث لـ «أوبن إيه آي»، حيث أعلنت الشركة عن أقوى نموذج للذكاء الاصطناعي حتى الآن، GPT-4 Turbo، بالإضافة إلى خيار جديد يسمح للمستخدمين بإنشاء إصدارات مخصّصة المهام من «تشات جي بي تي».

وقالت مديرة التكنولوجيا في «أوبن إيه آي»، ميرا موراتي، للصحافيين يوم الاثنين، إنّ أكثر من 92 في المئة من شركات Fortune 500 تستخدم المنصّة، ارتفاعاً من 80 في المئة في آب، وهي تمتدّ عبر صناعات مثل الخدمات المالية والتطبيقات القانونية والتعليم.

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