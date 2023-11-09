«هيونداي» تبني مصنعاً لأول تاكسي طائر يعمل بالكهرباء

تخطط مجموعة «هيونداي موتور»، لبناء منشأة في الولايات المتحدة تصنع فيها شركة النقل الجوي «سوبرنال» طائرات أجرة كهربائية مخصصة للركاب.

وسيُعرض نموذج أولي للطائرة العمودية الكهربائية المعروفة اختصاراً بـ (eVTOL) في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي (CES) في لاس فيغاس في يناير، حسبما قال شين جيون، الرئيس التنفيذي لـ«سوبرنال».

وستكون طائرة الأجرة (eVTOL) قادرة على الطيران بسرعة 120 ميلاً في الساعة (190 كم / ساعة) وتتسع لطيار واحد وأربعة ركاب. وتهدف الشركة إلى تجربة هذه الطائرة في ديسمبر 2024، مع طموحات لبدء الخدمة التجارية بعد أربع سنوات، وفقاً لما قاله شين في مقابلة هذا الأسبوع مع «بلومبرغ نيوز» في سنغافورة؛ مضيفاً: «بانتظار جميع تقنيات البطاريات والبنية التحتية واللوائح اللازمة، سيستغرق طرح هذه الطائرات بعض الوقت».

وأضاف شين، تشكل البطاريات أكبر تحد تقني لتنقل الطائرات الكهربائية، حيث تمثل ما يصل إلى 40% من وزن الطائرة (eVTOL) وهذا أصعب ما في الأمر.

أضاف شين: من الناحية العملية، لا نمتلك أنظمة إدارة الحركة الجوية لتنظيم سير هذه الطائرات. حتى هذه النقطة، حتى في المستقبل المنظور، ليست لدينا أجسام اصطناعية تطير بانتظام أقل من 500 متر.

وستقدم «سوبرنال» التي يقع مقرها في واشنطن العاصمة طلباً إلى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة للحصول على ترخيص طائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، وقال شين إنه بالنظر إلى حداثة الصناعة، تحتاج الشركات والجهات المنظمة إلى التعاون لاكتشاف أفضل الطرق للمضي قدماً.

ذكر شين: لا يوجد شيء هناك - لا بنية تحتية ولا سياسة ولا تنظيم. مُضيفاً «لأن هذه الطائرات جديدة، لا تملك إدارة الطيران الفيدرالية طريقة إصدار ترخيص ثابتة».

وتعليقاً على نقل الركاب، قال شين: ستقتصر طائرات النقل الجوي مثل التاكسي الطائر (eVTOL) في البداية على «المدن المتقدمة للغاية»، لكن لديها القدرة على التوسع والانتشار بسرعة بمجرد أن يصبح الناس أكثر اطمئناناً لها ودراية بها، على غرار الطريقة التي تكيف بها الناس مع الهواتف المحمولة والمصاعد. مُضيفاً: «ستأتي نقطة التحول بسرعة».

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