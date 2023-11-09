المؤتمر السنوي السابع لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية ينطلق غداً في دبي

تنطلق غدا فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية والذي سيقام خلال الفترة من 10 إلى

12من نوفمبر الجاري ويبحث آخر المستجدات والبحوث العلمية المتعلقة بالأمراض الجلدية وأحدث التطورات والتكنولوجيا المستخدمة في طب وجراحة التجميل، ويناقش المؤتمر أحدث الابتكارات والاختراعات العلمية لجراحة وطب الجلدية بمشاركة أكثر من 500 طبيبا من المنطقة والعالم.

وأوضحت الدكتورة مني المروي رئيس الجمعية الإماراتية للأمراض الجلدية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر السنوي يشكل منصة محلية وعالمية لتعزيز التعليم الطبي المستمر، والتعرف على أحدث ما توصل اليه العلم الحديث في مجال طب وجراحة تجميل والعلاج بالليزر من خلال المحاضرات والندوات التي ستقام على هامش المؤتمر.

وقالت أن المؤتمر يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات حول الأمراض الجلدية لجميع الأعمار بما في ذلك الأمراض الجلدية المزمنة والتحديثات السريرية والحالات الصعبة والعمليات التجميلية والعلاجات الجراحية إلى جانب ندوات البحث العلمي والجلسات وورش العمل التفاعلية وكذلك العروض البحثية المعتمدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بهدف التدريب والتطوير المهني المستمر.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيتخلله عددا من البرامج الدراسية للأطباء المتخصصين، حيث يضم اليوم الأول ورشة عمل مشتركة بين الجمعية الإماراتية والجمعية الأوروبية للتدريب على استخدام اجهزة الليزر الحديثة والتي تهدف لتحسين جودة ودقة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



فيما يعتبر المؤتمر السنوي للجمعية منتدى علمياً يسلط الضوء على التطورات الحاصلة في علاج الأمراض الجلدية ويعزز من تبادل الخبرات والممارسات وأحدث طرق العلاج المتاحة مع الخبراء العالميين وفتح آفاق جديدة للبحث العلمي وتكنولوجيا جراحة التجميل.

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