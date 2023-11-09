انضمام 1200 مواطن للدفعة الثانية من برنامج نافس لتطوير كوادر القطاع الصحي



التحق أكثر من 1200 مواطن ومواطنة بالدفعة الثانية من برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي للعام الأكاديمي الجاري، ضمن مبادرات برنامج“نافس” .

وقال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية " إن القطاع الصحي في دولة الإمارات يحظى باهتمام بالغ، وتحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز منظومة صحية رائدة عالمية المستوى، تتميز بأفضل المرافق والخدمات الطبية، وبكوادر مؤهلة وناجحة وعلى درجة عالية من الكفاءة".

وأضاف المزروعي: " أن برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي في إطار برنامج "نافس" حقق إقبالاً كبيراً من المواطنين المقبلين على سوق العمل، ولاسيما في ظلّ تنامي الحاجة إلى كوادر وطنية مؤهّلة في هذا القطاع، تستطيع المساهمة بفاعلية في تعزيزه وتطويره بما يواكب متطلّبات المستقبل في مختلف الميادين الصحية".

وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الصحي الخاص الذي أثبت جدارته بما يمتلكه من مقوّمات تنافسية رائدة .. وقال :" نتطلع إلى التحاق المزيد من أبنائنا بالدورات والبرامج التدريبية المتخصّصة التي يدعمها برنامج "نافس" في مختلف المجالات ومن ضمنها القطاع الصحي".

من جهته أكد سعادة أحمد آل ناصر، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية حرص الوزارة بالتعاون مع برنامج "نافس" على توفير فرص التدريب والتأهيل المهني للمواطنين في مختلف المجالات بهدف تسهيل حصولهم على وظائف مناسبة تلبي طموحاتهم، مشيرا إلى أن برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي يأتي ليسهم في رفد القطاع الطبّي الخاص بجيل جديد من المتخصصين في مختلف المجالات الصحية".

وأشار الى أن الوزارة استحدثت "عقد عمل مواطن دارس" وذلك "بهدف دعم توظيف الكوادر الإماراتية، الملتحقين بالدراسة ضمن برنامج "تطوير كوادر القطاع الصحي" إضافة للبرامج الأخرى المدعومة والمعتمدة من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، في القطاعات ذات الأولوية وفي الوظائف التخصصية، وكذلك مساعدة منشآت القطاع الخاص على تحقيق مستهدفات التوطين".

ومن المقرر احتساب المواطن الدارس المعيّن في المنشأة بعقد عمل مواطن دارس ضمن نسب التوطين المطلوبة من المنشأة، وحدّد القرار مجموعة ضوابط لـ "عقد مواطن دراس" من أبرزها أن تكون المهنة المحددة في عقد العمل مطابقة لتخصص المواطن الدارس المتعاقد معه.

وقال آل ناصر إنّ برنامج "نافس" استطاع أن يسهم في تأهيل العديد من المواطنين في مختلف التخصّصات الصحّية ضمن الدفعة الأولى من برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، مشيرا إلى أن القطاع الصحي الخاص يتمتع ببيئة عمل رائدة ويضمّ مجموعة من أفضل المستشفيات والمراكز الصحية"، معربا في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون تجربة هؤلاء الطلبة ملهمةً للأجيال القادمة من الطلبة لكي يجدوا الفرص المهنية التي تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.

- تخصّصات البرنامج .

وتتضمّن تخصّصات الدفعة الثانية من برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي للعام الأكاديمي الحالي مجموعة واسعة من خيارات البرامج الصحية الأكاديمية والتخصصية المساندة، تشمل برامج بكالوريوس لمدة أربع سنوات، وبرامج دبلوم لمدة سنتين، وتضم تخصصات البكالوريوس: التمريض وطب الطوارئ وإدارة المعلومات الصحية وعلوم المختبرات الطبية والصيدلة، بالإضافة إلى التصوير التشخيصي الطبي، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتخدير وعلوم المختبرات الطبية.

أما برامج الدبلوم فتشمل الدبلوم الفني في الصيدلة ودبلوم الخدمات الطبية الطارئة، ودبلوم مساعد رعاية صحية، بالإضافة إلى دبلوم مساعد طبيب أسنان وفني صيدلة وفني مختبر.

ويتولّى تنفيذ هذه البرامج كلّ من كليات التقنيات العليا وكلية فاطمة للعلوم الصحية وجامعة الفجيرة وجامعة عجمان وجامعة الخليج الطبية إلى جانب جامعة الشارقة وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية وجامعة أبوظبي وكلية ليوا.

وعبّر مجموعة من الطلبة الملتحقين بالبرنامج عن طموحاتهم وأهدافهم التي يسعون إلى تحقيقها ضمن القطّاع الصحي .. وقالوا :" نحن محظوظون بحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز مهارات الكوادر الطبية وزيادة أعداد المتخصصين في هذا المجال، وإتاحة الفرصة لنا للتأهيل عبر برامج ومبادرات برنامج "نافس" الذي تمّ تصميمه لدعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل التي تلبّي أحلامنا وطموحاتنا".

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