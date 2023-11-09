بعد تخطي عقبة بيراميدز.. الزمالك يتمسك بزيارة الإمارات

يستعد مسؤولو نادي الزمالك المصري، لمخاطبة مجلس إدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم، لطلب مشاركة الفريق الأبيض، في بطولة كأس سوبر الأندية الأبطال.

وتستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي هذه البطولة بنسختها الأولى، شهر ديسمبر المقبل، حيث تنطلق 24 ديسمبر وتستمر حتى 29 من نفس الشهر.

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك لـ «البيان»، أن الأبيض من حقه المشاركة في بطولة كأس سوبر الأندية الأبطال، بعد تأهل الفريق إلى نهائي = كأس مصر للموسم الماضي على حساب بيراميدز، في المباراة التي لعبت أمس الأربعاء، وانتهت لصالح الزمالك بفضل ركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يشارك في النسخة الأولى من البطولة المذكورة، كل من الأهلي بطل الدوري المصري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز وصيف الدوري المصري، وبطل كأس مصر الذي لم يحدد بعد.

ويحق للزمالك المشاركة في البطولة الجديدة خاصة إنه تأهل إلى نهائي مسابقة كأس مصر لمواجهة الأهلي، الذي سيشارك بالفعل في البطولة المستحدثة كونه بطل دوري الموسم الماضي، لذلك يحق للأبيض لعب هذه المسابقة إذا قرر اتحاد الكرة المصري رفع عقوبته عن النادي.

وأعلن اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، عدم مشاركة الزمالك في كأس سوبر الأندية الأبطال بسبب انسحابه من بطولة السوبر المصري الماضية التي أقيمت بأبو ظبي مايو الماضي، ما ترتب عليه مشاركة بيراميدز بدلاً منه.

ويعول مسؤولو الزمالك في خطابهم لاتحاد الكرة على أن قرار انسحاب النادي، كان وقتها صادراً من رئيس النادي السابق مرتضى منصور، الذي رحل قبل فترة، وانعقدت انتخابات جديدة قبل شهر تقريباً شهدت تنصيب حسين لبيب رئيساً لمجلس إدارة الزمالك، لمدة 4 سنوات مقبلة.

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