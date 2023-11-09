الرئيس التركي يتهم الغرب بالضعف إزاء المذابح التي ترتكبها إسرائيل

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الإسلامية على "رفع أصواتنا" بشأن تصرفات إسرائيل في غزة بينما اتهم الغرب بـ "الضعف" وهو يشهد على هذه "المذابح التي ترتكبها إسرائيل".

جاءت تصريحات أردوغان، اليوم، في اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي المكونة من 10 أعضاء في طشقند بأوزبكستان، في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني لمدة ثلاثة أيام في غزة مقابل إطلاق سراح نحو عشرة رهائن تحتجزهم حماس، وفق مسؤولين من مصر، أحدهما من الأمم المتحدة، ودبلوماسي غربي، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشتهم الجهود الدبلوماسية الحساسة.

ومن شأن الاتفاق أن يمكن من إرسال المزيد من المساعدات، بما في ذلك كميات محدودة من الوقود، من دخول الأراضي المحاصرة للتخفيف من الظروف المتدهورة لـ 2.3 مليون فلسطيني محاصرين هناك. وتتوسط في هذه الصفقة قطر ومصر والولايات المتحدة، بحسب المسؤولين والدبلوماسي.

ويجتمع مسؤولون من دول غربية وعربية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في باريس يوم الخميس في مؤتمر حول كيفية تقديم مساعدات للمدنيين في قطاع غزة. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "هدنة إنسانية" في حرب إسرائيل مع حماس.

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