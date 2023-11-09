أردوغان: الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاك كافة القيم الإنسانية

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاك كافة القيم الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها بأعمال القمة الـ 16 لمنظمة التعاون الاقتصادية بالعاصمة الأوزبكية طشقند، أن"النساء والأطفال يشكلون 73% من حوالي 11 ألفا من سكان غزة قتلوا بوحشية على يد إسرائيل".

وذكر أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات في غزة منتهكة كافة القيم الإنسانية".

وأشار إلى أن بلاده أرسلت أكثر من 230 طنا من المساعدات الإنسانية على متن 10 طائرات إلى مطار العريش تمهيدا لإيصالها إلى غزة بالتعاون مع الجانب المصري.

وتساءل أردوغان بخصوص الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 34 يوما: "بصفتنا مسلمين وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، متى سنرفع صوتنا إن لم نرفعه الآن؟".