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جماهير شعبنا تشيع جثمان الشهيد ثوابتة إلى مثواه الأخير جنوب بيت لحم

11/9/2023 7:13:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، جثمان الشهيد محمد فريد ثوابتة (51 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وانطلق الموكب الجنائزي للمركبات من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، مرورا بشارع القدس الخليل وصولا إلى منزل ذويه، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، ومن ثم تمت الصلاة عليه في مسجد البلدة الكبير، ثم انطلق الموكب مجددا ليوارى جثمانه الثرى في مقبرة البلدة.

وكان ثوابتة قد استُشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على بيت لحم يوم أمس، إذ أعلنت المصادر الطبية في مستشفى بيت جالا صباحا عن استشهاده.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزل المعتقل المحرر حمدي عماد الكامل في منطقة المسلخ، واندلعت على إثره مواجهات أصيب خلالها 19 مواطنا بالرصاص الحي، إحداها حرجة وأخرى خطيرة، و5 بالشظايا، إضافة إلى العشرات بالاختناق.



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