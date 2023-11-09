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110عمال فلسطينيون استشهدوا منذ مطلع 2023

11/9/2023 7:12:58 AM
(MENAFN- Amman Net) بلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية العام 2023 الحالي (110) عمال في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أمس الأربعاء، وتلقى "المرصد العمالي الأردني" نسخة منه.
ووفق البيان، فإن أسباب استشهادهم توزعت بين استهدافهم من قبل مستوطنين وتعذيبهم أثناء اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن جميع العمال من غزة الذين يعملون بالداخل المُحتل والبالغ عددهم نحو 19 ألف عامل أُلغيت تصاريح عملهم من قبل سلطات الاحتلال.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد رصد ما يُقارب الـ10 آلاف عامل من غزة كانوا يتواجدون في أماكن عملهم منذ السابع من تشرين أول الماضي، واستُقبِل منهم نحو 5838 عاملا في فروع الاتحاد بالضفة الغربية، وجرى تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة بالمسكن والمأكل والملبس.
بينما اعتقلت قوات الاحتلال، وفق البيان، ما يُقارب الـ4000 عامل خلال تواجدهم بمكان عملهم بسوق العمل في الداخل الفلسطيني المُحتل، وجرى الإفراج عن 3200 منهم وإعادتهم إلى قطاع غزة.
وأفاد عامل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة لموقع الجزيرة، أنه بعد اعتقاله في منشأة عسكرية في منطقة عانوت مع مئات العمال الغزيين، "في أحد الأيام، جاء أحد الضباط وأبلغ العمال أنهم محتجزون لوجود مختطفين إسرائيليين في غزة، وأنه طالما أن المختطفين الإسرائيليين ما يزالون في غزة، فلا يوجد احتمال للإفراج عنهم".
فيما وفق إفادات عمال غزة الذين تم الإفراج عنهم أخيرا عبر معبر كرم أبو سالم شرقي رفح بقطاع غزة، فقد أكدوا أنه تم التنكيل بهم وتعذيبهم خلال التحقيق معهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وثبت ذلك من خلال العديد من الفيديوهات التي نشرها جيش الاحتلال وهو يقوم بتعرية العمال وتعذيبهم.
وطالب الاتحاد في البيان بضرورة الكف عن ملاحقة العمال في مختلف أماكن تواجدهم بالداخل المُحتل والضفة الغربية.
كما طالب بالسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفير الحماية لهم، والإفراج الفوري والعاجل عن جميع العمال المعتقلين من الضفة الغربية وغزة.
بدوره طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية المجتمع الدولي بضرورة وقف هذه الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وشدد المركز على ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ما يزال يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث استشهد حتى الآن أكثر 10 آلاف شخص، نحو 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، ناهيك عن المئات الذين ما يزالون تحت الأنقاض ومصيرهم غير معروف.

MENAFN09112023000209011053ID1107400583

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