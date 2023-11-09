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طريقة بسيطة لاكتشاف الاصابة بالذبحة الصدرية

11/9/2023 7:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أعراض الذبحة الصدرية وآلام الصدر.


وأوضح موافي، خلال تقديمه لبرنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مكان الذبحة الصدرية قد يكون في أي منطقة بالصدر وأشهرها في المنتصف.

واستكمل موافي: "الذبحة الصدرية لا تستمر ساعات أو ثواني وإنما قد تصل لـ 15 دقيقة"، مشيرًا الى أنه يمكن اكتشافها من خلال إجراء بعض الاختبارات الطبية أو الإشاعات، مثل إيكو وأشعة شرايين وأشعة صبغة أو مقطعية.


ولفت موافي إلى أن هناك أعراض عامة للذبحة الصدرية، وتشمل ألم الصدر والشعور بالضيق الذي يصفه المريض بأنه يشبه الضغط أو العصر أو الحرقة أو الامتلاء، وقد يشعر المريض أيضًا بألم في الذراعين أو الرقبة، أو الفك، أو الكتف، أو الظهر.

الكونسلتو

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