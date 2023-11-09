اقتصاد الاحتلال يتكبد خسائر 600 مليون دولار أسبوعيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال بنك إسرائيل المركزي، الخميس، إن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال معركة طوفان الأقصى مع حركة حماس، تبلغ 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيا.
أوضح البنك المركزي أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في الأراضي المحتلة وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
سكاي نيوز
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