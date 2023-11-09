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اقتصاد الاحتلال يتكبد خسائر 600 مليون دولار أسبوعيا

11/9/2023 7:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال بنك إسرائيل المركزي، الخميس، إن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال معركة طوفان الأقصى مع حركة حماس، تبلغ 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيا.


أوضح البنك المركزي أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في الأراضي المحتلة وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.

سكاي نيوز


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