Thursday, 09 November 2023 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


للرجال- 4 مكملات غذائية ضرورية بعد السبعين

11/9/2023 7:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحتاج الرجال بعد بلوغ سن السبعين إلى تناول بعض المكملات الغذائية، لتعويض نقص الفيتامينات والمعادن التي تتراجع مستوياتها بالجسم مع تقدم العمر.


مكملات غذائية للرجال بعد السبعين


1- الكالسيوم
من الضروري أن يحصل الرجال بعد سن السبعين على 1200 مليجرام من الكالسيوم يوميًا، لتقوية عظام الجسم وحمايتها من الكسور وتقليل خطر إصابتها بالهشاشة.


2- فيتامين د
يتعين على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا الحصول على 800 وحدة دولية من فيتامين د، لتحسين امتصاص الجسم لمعدن الكالسيوم.


3- المغنيسيوم
يعد المغنيسيوم من المعادن التي يعاني كبار السن، لا سيما الرجال بعد السبعين، من انخفاضها بالجسم، لذلك لا بد من تناول مكملاته الغذائية، بشرط أن تبلغ الجرعة اليومية 420 مليجرام.


4- فيتامين ب المركب
تمثل فيتامينات ب أهمية كبيرة لصحة كبار السن، ويرجع السبب إلى قدرتها على تخفيف التعب المرتبط بالتقدم في العمر وتعزيز الوظائف الإدراكية للمخ.


لذلك ينبغي على الرجال الأكثر من 70 عامًا الحصول على 2.4 ميكروجرام من فيتامين B12 و1.7 مليجرام من فيتامين B1 و400 ميكروجرام من حمض الفوليك.

الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN09112023000208011052ID1107400579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث