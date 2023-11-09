للرجال- 4 مكملات غذائية ضرورية بعد السبعين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحتاج الرجال بعد بلوغ سن السبعين إلى تناول بعض المكملات الغذائية، لتعويض نقص الفيتامينات والمعادن التي تتراجع مستوياتها بالجسم مع تقدم العمر.



مكملات غذائية للرجال بعد السبعين



1- الكالسيوم

من الضروري أن يحصل الرجال بعد سن السبعين على 1200 مليجرام من الكالسيوم يوميًا، لتقوية عظام الجسم وحمايتها من الكسور وتقليل خطر إصابتها بالهشاشة.



2- فيتامين د

يتعين على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا الحصول على 800 وحدة دولية من فيتامين د، لتحسين امتصاص الجسم لمعدن الكالسيوم.



3- المغنيسيوم

يعد المغنيسيوم من المعادن التي يعاني كبار السن، لا سيما الرجال بعد السبعين، من انخفاضها بالجسم، لذلك لا بد من تناول مكملاته الغذائية، بشرط أن تبلغ الجرعة اليومية 420 مليجرام.



4- فيتامين ب المركب

تمثل فيتامينات ب أهمية كبيرة لصحة كبار السن، ويرجع السبب إلى قدرتها على تخفيف التعب المرتبط بالتقدم في العمر وتعزيز الوظائف الإدراكية للمخ.



لذلك ينبغي على الرجال الأكثر من 70 عامًا الحصول على 2.4 ميكروجرام من فيتامين B12 و1.7 مليجرام من فيتامين B1 و400 ميكروجرام من حمض الفوليك.

الكونسلتو

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