الاحتلال يشن غارات مكثفة على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات مكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة

ونتج عن القصف استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح، ظهر اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح، وسط قطاع غزة.



ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة

