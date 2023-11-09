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عاجل//ريال مدريد يضرب براجا.. ويعبر لثمن نهائي دوري الأبطال

11/9/2023 7:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق ريال مدريد انتصارا عريضا بنتيجة (3-0) خلال مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وسجل لريال مدريد إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور ورودريجو في الدقائق (27، 58، 61).
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في قمة المجموعة الثالثة، ويحسم رسميا عبوره للدور ثمن النهائي، بينما تجمد رصيد سبورتنج براجا عند 3 نقاط في المركز الثالث.
بدأت المباراة بضغط من الضيوف، وتدخل لوكاس فاسكيز بعنف على بروما لاعب سبورتنج براجا داخل المنطقة ليتحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأخير.
وانبرى ألفارو ديالو للتنفيذ، لكن الحارس أندري لونين تألق وتصدى لركلة الجزاء ببراعة في الدقيقة 6.
وسجل إبراهيم دياز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 12، لكن حكم المباراة ألغاه بسبب وجود خطأ على فينيسيوس جونيور صانع الهدف.
وأرسل فينيسيوس جونيور كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نحو زميله فيدي فالفيردي الذي سدد على الطائر، لكن الكرة مرت أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 19.
ونجح إبراهيم دياز في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 27، إذ انطلق رودريجو على الطرف الأيسر، ومرر له كرة من لمسة واحدة وضعها في أقصى يمين المرمى.
وصوب رودريجو كرة قوية تصدى لها ماتيوس حارس مرمى سبورتنج براجا في الدقيقة 44.
وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، حاول ناتشو التصويب، لكن الحارس ماتيوس تألق في التصدي له في الدقيقة 46.
ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 58، حيث تلقى تمريرة عرضية من زميله لوكاس فاسكيز وسدد في الشباك مباشرة.
وبعد 3 دقائق فقط، أضاف البرازيلي رودريجو الهدف الثالث لريال مدريد، بصناعة مواطنه فينيسيوس جونيور، حيث أرسل فينيسيوس تمريرة بينية لرودريجو الذي استغل تقدم الحارس وسدد كرة ساقطة في الشباك.
واستمرت سيطرة ريال مدريد على المباراة، ليواصل قطار الميرنجي دهس منافسيه والسير بخطى ثابتة في بطولته المفضلة.

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