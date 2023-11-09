ريال سوسييداد إلى دور الـ16 بدوري الأبطال بعد غياب 19 عاماً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق نادي ريال سوسييداد الإسباني فوزًا كبيرًا على ضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.أُقيمت المباراة على ملعب "ريالي أرينا" في سان سيباستيان، حيث نجح الفريق الباسكي في تسجيل ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول بواسطة ميكيل ميرينو وميكيل أويارزابال، وأندير بارينيتشيا في الدقائق 6 و11 و21 على التوالي.وبالرغم من إلغاء هدف لصالح ريال سوسييداد في الدقيقة 15 بسبب تداخل، إلا أنهم فشلوا في استغلال ركلة جزاء في الدقيقة 29.



في الشوط الثاني، تمكن بنفيكا من تسجيل هدف الشرف في الدقيقة 49 عبر رافا سيلفا.



بفوزه الثالث على التوالي، يحتل ريال سوسييداد صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ويتأهل إلى دور الـ16 في دوري الأبطال، بجانب مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني.



وبهذا الفوز، يعود ريال سوسييداد إلى دور الـ16 بعد غياب دام 19 عامًا منذ 2004.

من جهته، يستمر بنفيكا في سلسلة الهزائم بخسارته الرابعة على التوالي، متذيلًا الترتيب في المجموعة بدون أي نقاط.

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