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هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على جالاتا سراي

11/9/2023 7:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتصر بايرن ميونخ على جالاتا سراي بثنائية ، في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.


ضغط بايرن ميونخ على جالاتا سراي طوال الشوط الأول لكن دون جدوى.
ليأتي هاري كين بتسجيل هدفي اللقاء في الدقيقة 80، 86.
وفي الدقيقة 93، سجل باكمبو الهدف الأول لجالطة سراي.

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