هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على جالاتا سراي
التاريخ
11/9/2023 7:12:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتصر بايرن ميونخ على جالاتا سراي بثنائية ، في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.
ضغط بايرن ميونخ على جالاتا سراي طوال الشوط الأول لكن دون جدوى.
ليأتي هاري كين بتسجيل هدفي اللقاء في الدقيقة 80، 86.
وفي الدقيقة 93، سجل باكمبو الهدف الأول لجالطة سراي.
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