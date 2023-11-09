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بثنائية تروسارد وساكا.. أرسنال يفوز على إشبيليه بدوري بأبطال أوروبا

11/9/2023 7:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز أرسنال بهدفين لاشيء على إشبيليه ، في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، ويتأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.


وجاء الهدف الأول لأرسنال عن طريق تروسارد ، بتسدسة قوية سكنت الشباك .
استمر يأرسنال في الضغط على على إشبيليه لتسجل الهدف الثاني، لكن صمد دفاع الفريق الإسباني.
ليأتي ساكا بالهدف الثاني في الدقيقة64، بعد الانفراد بحارس المرمى.

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