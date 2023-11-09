بثنائية تروسارد وساكا.. أرسنال يفوز على إشبيليه بدوري بأبطال أوروبا

وجاء الهدف الأول لأرسنال عن طريق تروسارد ، بتسدسة قوية سكنت الشباك . استمر يأرسنال في الضغط على على إشبيليه لتسجل الهدف الثاني، لكن صمد دفاع الفريق الإسباني. ليأتي ساكا بالهدف الثاني في الدقيقة64، بعد الانفراد بحارس المرمى.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.