بثنائية تروسارد وساكا.. أرسنال يفوز على إشبيليه بدوري بأبطال أوروبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز أرسنال بهدفين لاشيء على إشبيليه ، في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، ويتأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
وجاء الهدف الأول لأرسنال عن طريق تروسارد ، بتسدسة قوية سكنت الشباك .
استمر يأرسنال في الضغط على على إشبيليه لتسجل الهدف الثاني، لكن صمد دفاع الفريق الإسباني.
ليأتي ساكا بالهدف الثاني في الدقيقة64، بعد الانفراد بحارس المرمى.
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