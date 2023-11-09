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سيجنال يتيح إمكانية حذف جهات الاتصال

11/9/2023 7:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة سيجنال التكنولوجية أن تطبيق التراسل الفوري "سيجنال" يتيح الآن إمكانية حذف جهات الاتصال، بعدما كان يتيح فقط إمكانية حظرها.
وأوضحت المؤسسة الأمريكية المطورة لتطبيق التراسل الفوري الشهير، أنه يتم حذف جهة اتصال من خلال النقر على "رسائل جديدة"، ثم اختيار جهة الاتصال المراد حذفها من دليل الهاتف الخاص بالتطبيق من خلال نقرة إصبع مطولة، ثم تأكيد الحذف.
وإذا كانت جهة الاتصال المراد حذفها مخزنة في دليل الهاتف الخاص بالهاتف الذكي، فيجب حينئذ حذفها هناك أيضاً.
وتقدم وظيفة الحذف مزايا تتعلق بالخصوصية أيضاً، حيث لن تتمكن جهة الاتصال، التي تم حذفها، من الوصول إلى صورة البروفايل المحدثة أو القصص الخاصة.
وتتاح وظيفة حذف جهات الاتصال الجديدة اعتباراً من الآن في كل إصدارات سيجنال الحديثة.

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