الأمير راشد يدعو المنظمات العاملة في غزة لتحديد الاحتياجات في القطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سمو الأمير راشد الحسن، المنظمات العاملة في غزة بما فيها "أونروا"، إلى تحديد الاحتياجات في القطاع المحاصر الذي يئن تحت عدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من شهر.



وقال الأمير راشد خلال كلمة له في مؤتمر في باريس لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة، إن 500 شاحنة كانت تدخل القطاع يوميا قبل هذه الأزمة، لكن "الآن أقل من ربع احتياجاته".



وطالب في هذا الصدد، بتحسين عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات وتدخل يوميا إلى القطاع الساحلي، مع "ضمان إيصالها لمن يحتاجونها في الميدان".



"يجب على كل المنظمات بما فيها أونروا تحديد الاحتياجات في غزة والتنسيق مع المجتمع الدولي"، وفق الأمير راشد الذي دعا إلى توفير الوقود للشاحنات التي تعمل على نقل المساعدات إلى داخل القطاع.



وقال إنه "يجب ألا نقبل في الوضع الإنساني في فلسطين" مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني" مثل كل شعوب العالم لديهم الحق بالعيش بكرامة وسلامة ... وحق بالمستقبل الآمن" الذي يجسد "بسلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين وهذا مسؤولية علينا لإيقاف معاناتهم".

