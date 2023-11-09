Thursday, 09 November 2023 03:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمير راشد يدعو المنظمات العاملة في غزة لتحديد الاحتياجات في القطاع

11/9/2023 7:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سمو الأمير راشد الحسن، المنظمات العاملة في غزة بما فيها "أونروا"، إلى تحديد الاحتياجات في القطاع المحاصر الذي يئن تحت عدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من شهر.


وقال الأمير راشد خلال كلمة له في مؤتمر في باريس لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة، إن 500 شاحنة كانت تدخل القطاع يوميا قبل هذه الأزمة، لكن "الآن أقل من ربع احتياجاته".


وطالب في هذا الصدد، بتحسين عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات وتدخل يوميا إلى القطاع الساحلي، مع "ضمان إيصالها لمن يحتاجونها في الميدان".


"يجب على كل المنظمات بما فيها أونروا تحديد الاحتياجات في غزة والتنسيق مع المجتمع الدولي"، وفق الأمير راشد الذي دعا إلى توفير الوقود للشاحنات التي تعمل على نقل المساعدات إلى داخل القطاع.


وقال إنه "يجب ألا نقبل في الوضع الإنساني في فلسطين" مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني" مثل كل شعوب العالم لديهم الحق بالعيش بكرامة وسلامة ... وحق بالمستقبل الآمن" الذي يجسد "بسلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين وهذا مسؤولية علينا لإيقاف معاناتهم".


MENAFN09112023000208011052ID1107400572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث