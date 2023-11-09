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آبل تقرر تعليق تطوير برامج آيفون وماك مؤقتاً

11/9/2023 7:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اضطرت شركة آبل إلى التوقف مؤقتاً عن تطوير الإصدار التالي من برامج آيفون وmacOS 15، والعديد من البرامج الأخرى، بعدما عانى مهندسو البرمجيات في الشركة من بعض الأخطاء.
وبحسب الشركة، واجه مطورو البرامج، الذين يعملون على أنظمة التشغيل لأجهزة آبل، أسبوعاً غير عادي، عندما دعا رئيسهم، كريج فيديريغي، الفريق إلى وقف العمل على جميع الميزات الجديدة لمدة أسبوع، وطلب منهم القضاء على جميع الأخطاء خلال هذه المدة.
ووفقاً لـ“مارك غورمان” من بلومبرغ، فقد أكملت آبل الإصدار الأولي من أنظمة التشغيل القادمة لأجهزة آيفون وآيباد وماك، وأطلقت على نظامي iOS 18 وiPadOS 18 اسم“كريستال”، في حين أطلقت على برنامج macOS 15 اسم“غلو”.
وعادةً، بعد إكمال الإصدار الأول من تحديث البرنامج، يبدأ مهندسو آبل العمل على الحدث الرئيسي الثاني. ومع ذلك، قررت الشركة هذا العام تأجيل بدء الإصدار الثاني المهم للتركيز على إصلاح البرنامج، وأوقفت عمليات تطوير الميزات الجديدة لأسبوع كامل.
وعلى الرغم من التوقف المؤقت، يشير غورمان إلى أن الإصدارات المستقبلية من iOS وmacOS وأنظمة التشغيل الأخرى سيتم إصدارها في الموعد المقرر، خلال مؤتمر المطورين، في يونيو (حزيران) من العام المقبل، وفق ما أورد موقع“غادجيتس ناو” الإلكتروني.

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