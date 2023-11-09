فارنك تكرم أفضل الموردين المستدامين لدى الشركة

(MENAFN
- Shamal Marketing Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 09 نوفمبر 2023: كرمت شركة "فارنك" الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والخضراء والتي يوجد مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اثنين من كبار الموردين لديها لالتزامهما بالاستدامة والبيئة النظيفة.
حازت كل من شركة شندلر مينا، التي يقع مقرها الرئيسي في دبي والتي تقوم بتصنيع وتركيب وصيانة وتحديث حلول التنقل للمباني في جميع أنحاء المنطقة، وشركة إنفيروسيرف التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، المركز المتكامل الوحيد لإعادة تدوير النفايات في الشرق الأوسط وإفريقيا، على جائزة الاستدامة لعام 2023 والتي تم تسليمها من قبل ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك ومنى النهدي، رئيس قسم الاستدامة والاستشارات لدى الشركة وميرا هاشم، مدير المشتريات لدى الشركة ضمن حفل جوائز تم انعقاده في مكاتب شركة فارنك.
وبهذه المناسبة علق ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك قائلاً: "إذا كانت شركة فارنك ستحقق طموحاتها الخاصة بتحقيق صافي الصفر، فمن الضروري أن نقوم بتقليل انبعاثات النطاق 3 لدينا الناتجة عن عملية الشراء، حيث يمكن للموردين المساهمة بما يصل إلى 65% من البصمة الكربونية لأي شركة، لذلك يجب علينا تشجيع موردينا وتكريمهم ومكافأتهم من خلال جوائز الاستدامة السنوية التي تقام الآن في عامها الثالث على التوالي".
تدمج مبادرة فارنك الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عملية الشراء الخاصة بها لإحداث تأثير بيئي أكثر إيجابية من خلال تقدير وترتيب أولويات مورديها الذين أظهروا التزامًا مماثلًا بتبني مفهوم الاستدامة.
ولتحقيق ذلك، بدأت فارنك بإدخال المبادئ المستدامة ضمن عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها، ودعم الوعي البيئي لدى عملائها، لإقامة شراكات قيمة طويلة الأمد، والتي تدفع بدورها استدامة سلسلة التوريد.
قامت فارنك بعملية تحديد سياسة الشراء المستدامة، والتي تضمنت التقييم من خلال معايير معينة مثل:
• الالتزام البيئي
• الالتزام بخفض الكربون
• استراتيجية ومشاريع صافي الصفر
•المنتجات المستدامة
• الإدارة المتكاملة للنفايات
•الصحة والأمان
• الالتزام الاجتماعي ورفاهية الموظفين
• ممارسات الحوكمة السليمة
تم تقييم الموردين من خلال عملية مكونة من خمس مراحل، والتي بدأت بإرسال الاستبيانات إلى الشركاء الرئيسيين، وبمجرد الانتهاء من هذه الاستبيانات وإعادتها مع الوثائق الداعمة، تم تسجيل درجات الشركات، مع ترجيح إجاباتها لكل معيار، ومن خلال اعتماد نظام التصنيف التقدمي فقد فازت كلاً من شركة شندلر مينا وشركة إنفيروسيرف بجوائز الاستدامة لعام 2023، حيث سجلا 93 و85 على التوالي، مما جعلهما في أعلى نطاق، بين 75-100.
MENAFN09112023003848000394ID1107400553
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.