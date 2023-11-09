تطبيق زاتكا.. البساطة والاحترافية في تقديم الخدمات الرقمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرياض – أصداف نيوز:

أضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المزيد من الخدمات الجمركية والضريبية عبر تطبيقها للهواتف الذكية ZATCA فيما يعزز تجربة المكلفين والعملاء في الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تتيحها الهيئة عبر التطبيق وموقعها الإلكتروني، بهدف التيسير على مكلفيها وعملائها وتوفير الوقت والجهد لهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي ركزت على التحول الرقمي والتناغم مع اقتصاد المعرفة.

وبعد نحو عامين من إطلاق تطبيق ZATCA في فبراير 2022م وإتاحته عبر متجري (App Store ) و(Google Play )، كشفت الهيئة أن عدد عمليات تحميل التطبيق من قبل المستخدمين بلغ منذ إطلاقه أكثر من 300 ألف عملية تحميل، موضحة أنها أضافت عددًا من الخدمات الجمركية والضريبية التي يمكن للمكلفين الحصول عليها بشكل ذاتي وسريع عبر التطبيق شملت خدمة“التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية”، وخدمة“التحقق من السلع الانتقائية”، وخدمة“تقديم البلاغات والاستعلام عنها”، و”توريد المعاملات”، و”حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب”، وخدمة“التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة”، وخدمة“تقديم الإقرار الجمركي”، بالإضافة إلى خدمة“حاسبة التاجر والمستهلك”.

وجاءت إضافة الخدمات الجديدة اتساقًا مع تركيز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تطوير خدماتها الإلكترونية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين، حيث يساند تطبيق“زاتكا” الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة gov والذي يوفر العديد من الخدمات للمنشآت والأفراد، من أبرزها خدمة“الإفصاح عن العقود”، لرفع عقود المصروفات الأهلية الخاصة بالمكلفين والمبرمة مع الأطراف الأخرى، لتسهيل وتسريع تنفيذ كافة الخدمات المقدمة، وخدمة“تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية”، التي تتيح تقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة لفترة مالية محدودة في موعد محدد عبر البوابة لجميع المكلّفين المسجّلين، والإقرارات الضريبية للمنشآت، والإفصاح عن جميع التعاملات ذات الصلة بالمبيعات والمشتريات الخاضعة للضريبة، إضافةً إلى خدمة“فوض”، والتي تتيح تفويض المنشآت للمكاتب المحاسبية ومقدمي الخدمات التي يتم التعامل معها لإنهاء إجراءاتها ومعاملاتها آلياً، وغيرها من الخدمات.

ثلاثة مبادئ للهيئة في الخدمة الرقمية

ويستند تطبيق“زاتكا” على المبادئ الرئيسية الثلاثة التي تعتمدها الهيئة في تقديم خدماتها الرقمية، وهي: السهولة والسرعة والكفاءة، حيث يستخدم أدوات رقمية أتاحت تصميم واجهة المستخدم ومختلف صفحات التطبيق بشكل واضح وسهل للجميع، بما ييسر ويثري تجربتهم التفاعلية من لحظة التسجيل إلى مختلف خطوات تنفيذ الخدمات، مع تحقيق الأمان والموثوقية العالية، من خلال ميزات مهمة وبسيطة وذكية.

ويعزز تبني هذه المبادئ الاستراتيجية قدرة تطبيق“زاتكا” على ضمان رضا المستخدمين وتحقيق تطلعاتهم في عصر الرقمنة والسرعة، باعتباره خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة، ليكون مظلة تجمع كل خدمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منصة واحدة وفقًا لأعلى المعايير التقنية الحديثة.

وتحتوي قائمة الخدمات الرقمية المتاحة عبر تطبيق“زاتكا” أو الموقع الإلكتروني للهيئة، على أكثر من 100 خدمة من الخدمات الأساسية والفرعية في جميع مجالات عمل الهيئة الزكوية والضريبية والجمركية، التي تساعد المكلفين على القيام بكافة معاملاتهم، دون الحاجة لزيارة فروع الهيئة، مثل الاستعلام عن عمليات السداد، وتوفر خاصية الدفع الإلكتروني التي تُعد من أهم مزايا التطبيق، إذ تساعد على عملية إتمام تنفيذ الخدمات بموثوقية وأمان، إضافة إلى إمكانية اطلاع المكلف على حسابه، وتفويض المكاتب المحاسبية المعتمدة، إلى جانب العديد من الخدمات الجمركية مثل التعريفة الجمركية، وخدمة البيان الجمركي.

دليل إرشادي مفصل

وحرصت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعزيز تجربة العملاء الرقمية من خلال إطلاق الدليل الإرشادي للخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الهيئة عبر التطبيق وموقعها الإلكتروني، والذي تهدف من خلاله إلى إرشاد وتوجيه المكلفين مـن أصحـاب المنشـآت والأعمال إلـى معرفـة الخدمـات الإلكترونيـة وكيفية عملهـا لتتيـح لهـم تنفيـذ معاملاتهم الزكويـة والضريبية والجمركية إلكترونيًا بصورة ذاتية وسريعة وميسرة.

ويستند الدليـل إلـى الشـرح الوافـي والتفصيلـي للخدمـات الإلكترونيـة المقدمـة مـن الهيئـة وأساليب عملهـا وكيفيـة الاسـتفادة منهـا بأسـهل الطـرق وأكثرهـا فاعلية، وذلـك بهـدف التيسـير علـى المكلفيـن والعملاء، كما يقدم الدليل بالنص والصور شرحًا وافيًا لخطوات الدخول على كل خدمة وتنفيذها، وعدد خطواتها والفئات المستهدفة من كل خدمة، والمتطلبات اللازمة لإنجاز الخدمة، كما يوضح قناة إنجاز الخدمة وهل تكون عبر التطبيق أم عبر الموقع الإلكتروني، أم أنها متاحة على التطبيق والموقع في نفس الوقت، ويحدد التطبيق أيضًا الوقت المطلوب لإنهاء الخدمة بما يجعل المستخدم على اطلاع كامل بما يحتاجه من وقت وجهد لإنجاز الخدمة المطلوبة.

وفي إطار حرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على التعرف على ردود فعل العملاء والمكلفين والتجاوب معها، فقد أتاحت 7 قنوات للتواصل معها بشأن الخدمات الرقمية، وهي الموقع الإلكتروني، ومركز الاتصال الموحد، والبريد الإلكتروني، وحساب منصة إكس، وفروع الهيئة، ومديرو العلاقة، والتطبيق الذكي.

وقد حثت الهيئة المكلفين والعملاء على الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة عبر تطبيق زاتكا والموقع الإلكتروني، بما يواكب مسيرة التحول الرقمي الكبير في المملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.