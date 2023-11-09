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مؤتمر مجلس قيادة“مبرة”: رؤية 2030 تحقق تغييراً إيجابياً في التغطية الإعلامية العالمية للسعودية

11/9/2023 6:30:53 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

اختتمت جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) مؤتمرها السنوي لمجلس القيادة في الرياض، حيث أكدت على أهمية المنظور السعودي في صناعة العلاقات العامة والاتصالات وسلطت الضوء على التغيير الإيجابي في التغطية الإعلامية العالمية للمملكة العربية السعودية نتيجة لجهود الاتصالات المتعلقة برؤية 2030.

شارك في المؤتمر أكثر من 150 من قادة العلاقات العامة والاتصالات في المنطقة والعالم، حيث ناقشوا المواضيع الأكثر إلحاحاً في الصناعة وأفضل الممارسات في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نتائج النسخة الثالثة من التقرير السنوي لجمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة عن التغطية الإعلامية العالمية بشأن المملكة.

وأضاف أن“التغطية الإيجابية عن المملكة العربية السعودية زادت بنسبة 4%، وتراجعت الأخبار السلبية بنسبة 12%، وهو ما يدل على نجاح سردية المملكة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج جودة الحياة الذي حقق نمواً بنسبة 33% في التغطية الإعلامية الإيجابية.”


وسلط الضوء على العمل الحيوي الذي قامت به الهيئة الملكية لمحافظة العلا في إشراك مجتمع مزارعي التمور في العلا، مما أدى إلى نجاح تمور العلا في نهاية المطاف.

وكان موضوع“بناء رأس المال البشري القادر على مواكبة التغيير” مطروحاً على جدول أعمال حلقة نقاش تناولت أهمية التغيير في العثور على المواهب والحفاظ عليها وتطويرها، وهو التحدي الأكثر إلحاحاً الذي يواجهه قطاع الاتصالات في المنطقة.

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