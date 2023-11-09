مؤتمر مجلس قيادة“مبرة”: رؤية 2030 تحقق تغييراً إيجابياً في التغطية الإعلامية العالمية للسعودية

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
اختتمت جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) مؤتمرها السنوي لمجلس القيادة في الرياض، حيث أكدت على أهمية المنظور السعودي في صناعة العلاقات العامة والاتصالات وسلطت الضوء على التغيير الإيجابي في التغطية الإعلامية العالمية للمملكة العربية السعودية نتيجة لجهود الاتصالات المتعلقة برؤية 2030.
شارك في المؤتمر أكثر من 150 من قادة العلاقات العامة والاتصالات في المنطقة والعالم، حيث ناقشوا المواضيع الأكثر إلحاحاً في الصناعة وأفضل الممارسات في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نتائج النسخة الثالثة من التقرير السنوي لجمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة عن التغطية الإعلامية العالمية بشأن المملكة.
وأضاف أن“التغطية الإيجابية عن المملكة العربية السعودية زادت بنسبة 4%، وتراجعت الأخبار السلبية بنسبة 12%، وهو ما يدل على نجاح سردية المملكة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج جودة الحياة الذي حقق نمواً بنسبة 33% في التغطية الإعلامية الإيجابية.”
وسلط الضوء على العمل الحيوي الذي قامت به الهيئة الملكية لمحافظة العلا في إشراك مجتمع مزارعي التمور في العلا، مما أدى إلى نجاح تمور العلا في نهاية المطاف.
وكان موضوع“بناء رأس المال البشري القادر على مواكبة التغيير” مطروحاً على جدول أعمال حلقة نقاش تناولت أهمية التغيير في العثور على المواهب والحفاظ عليها وتطويرها، وهو التحدي الأكثر إلحاحاً الذي يواجهه قطاع الاتصالات في المنطقة.
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