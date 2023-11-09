Thursday, 09 November 2023 03:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرقوق.. يمنح الرشاقة ويحمي القلب

11/9/2023 6:16:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت مجلة "فرويندين" بأن البرقوق يتمتع بفوائد صحية جمة، حيث أنه يساعد على التمتع بالرشاقة ويحمي القلب، فضلاً عن أنه يمنح البشرة مظهراً مفعماً بالشباب والحيوية.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البرقوق يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي لا تساعد على تنشيط عملية الهضم فحسب، بل تعمل أيضاً على إطالة الشعور بالشبع، ومن ثم الحد من نوبات الجوع الشديد، ما يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.


صديق القلب
وأضافت "فرويندين" أن البرقوق يعد صديقاً للقلب، حيث أنه يعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول، ما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.


كما يعد البرقوق غنياً بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E، والتي تحارب شيخوخة البشرة وشحوبها لتمنحها مظهراً ينبض بالشباب والحيوية.

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN09112023000208011052ID1107400228

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث