البرقوق.. يمنح الرشاقة ويحمي القلب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت مجلة "فرويندين" بأن البرقوق يتمتع بفوائد صحية جمة، حيث أنه يساعد على التمتع بالرشاقة ويحمي القلب، فضلاً عن أنه يمنح البشرة مظهراً مفعماً بالشباب والحيوية.وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البرقوق يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي لا تساعد على تنشيط عملية الهضم فحسب، بل تعمل أيضاً على إطالة الشعور بالشبع، ومن ثم الحد من نوبات الجوع الشديد، ما يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.



صديق القلب

وأضافت "فرويندين" أن البرقوق يعد صديقاً للقلب، حيث أنه يعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول، ما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



كما يعد البرقوق غنياً بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E، والتي تحارب شيخوخة البشرة وشحوبها لتمنحها مظهراً ينبض بالشباب والحيوية.

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