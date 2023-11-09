مستشفى شهداء الأقصى يجبر على المفاضلة بين مرضاه

MENAFN - Al Wakeel News)قال مدير مستشفى شهداء الأقصى في غزة الدكتور إياد أبو زاهر إن المستشفى يعيش أزمة حقيقية ولا يستطيع تقديم الخدمات بسبب أعداد الجرحى الكبيرة.



واضاف ان الطاقم الطبي أجبر على المفاضلة بين مرضاه وهناك شح كبير في المواد الطبية.



وأوضح المدير أن السعة السريرية بالمستشفى زادت بنسبة 1000% بسبب الأعداد الكبيرة من المصابين، رغم قلة الأدوية وإنهاك الطواقم الطبية.



وقال إن المساعدات التي دخلت من معبر رفح لا تكفي المشفى "يوما أو يومين" مشيراً إلى أن الكثير من الجرحى بحاجة ماسة للسفر للخارج.

