مستشفى شهداء الأقصى يجبر على المفاضلة بين مرضاه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مدير مستشفى شهداء الأقصى في غزة الدكتور إياد أبو زاهر إن المستشفى يعيش أزمة حقيقية ولا يستطيع تقديم الخدمات بسبب أعداد الجرحى الكبيرة.
واضاف ان الطاقم الطبي أجبر على المفاضلة بين مرضاه وهناك شح كبير في المواد الطبية.
وأوضح المدير أن السعة السريرية بالمستشفى زادت بنسبة 1000% بسبب الأعداد الكبيرة من المصابين، رغم قلة الأدوية وإنهاك الطواقم الطبية.
وقال إن المساعدات التي دخلت من معبر رفح لا تكفي المشفى "يوما أو يومين" مشيراً إلى أن الكثير من الجرحى بحاجة ماسة للسفر للخارج.
MENAFN09112023000208011052ID1107400226
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.