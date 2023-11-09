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الاحتلال يستولي على ثمار الزيتون في نحالين غرب بيت لحم

11/9/2023 6:16:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على ثمار الزيتون في بلدة نحالين غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر لــ"وفا "، بأن جنود الاحتلال اقتحموا أرض "واد الجمالة" في منطقة عين فارس غرب البلدة المحاذية لمستعمرة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وأطلقوا الرصاص لترهيبهم، واستولوا على كميات من ثمار الزيتون تعود للشقيقين جميل وأمين محمد نجاجرة، إضافة إلى إجبارهما تحت تهديد السلاح على مغادرة الأرض وعدم العودة إليها مجددا.
وأشارت المصادر إلى أن اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال تتفاقم يوميا منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وتتمثل في إطلاق الرصاص على المواطنين الفلسطينيين، والاعتداء عليهم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.




MENAFN09112023000208011052ID1107400225

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