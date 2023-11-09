التغذية السليمة لمرضى النقرس.. تعرف عليها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إنه يمكن لمرضى النقرس تخفيف متاعبهم من خلال التغذية السليمة، حيث ينبغي الابتعاد عن الأطعمة المحتوية على "البيورين"، وهي المادة، التي يحولها الجسم إلى حمض البوليك المسبب لمتاعب النقرس، والمتمثلة في التهابات مؤلمة في المفاصل والعظام.وأوضحت الجمعية أن الأغذية المحتوية على البيورين، هي اللحوم والنقانق وأنواع معينة من الأسماك مثل الرنجة والسردين، بينما ينبغي تناول العدس باعتدال لاحتوائه على البيورين أيضاً.



وأضافت الجمعية أن النظام الغذائي السليم لمرضى النقرس، يقوم على الخضروات والفواكه الطازجة والحبوب والبطاطا، بالإضافة إلى البيض ومنتجات الألبان.

سوائل كافية

ومن المهم أيضاً شرب السوائل على نحو كاف، بمعدل يبلغ 3 لترات يومياً، حيث يساعد شرب السوائل بكثرة على طرد حمض البوليك من الجسم عبر التبول.



وينبغي على مرضى النقرس الابتعاد عن العصائر المحتوية على سكر الفاكهة "الفركتوز"، نظراً لأنها ترفع نسبة تركيز حمض البوليك في الدم.



وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن لمرضى النقرس شرب الشاي والقهوة باعتدال.

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