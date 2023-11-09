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رئيس الوزراء الفلسطيني: استشهاد 350 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية العام

11/9/2023 6:16:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن 350 فلسطينياً استشهدوا في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي.
وأضاف اشتية، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن توزيع أسلحة على المستوطنين هو رخصة للقتل، مضيفاً أن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة يحتاج لحماية دولية.
وقال:" نحتاج إلى منع احتلال غزة وتهجير سكانها، ومحاولات التهجير القسري من شمال الى جنوب القطاع لا تتوقف".
وأشار إلى أن الدفاع عن النفس لا يعطي الاحتلال الاسرائيلي الحق باحتلال غزة.
وبيّن اشتية أنه يوجد 755 ألف مستوطن في الضفة الغربية، والعدد بارتفاع مستمر.




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