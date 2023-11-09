هل يحتاج الأطفال إلى لقاح الإنفلونزا؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الأطفال الصغار وكبار السن معرضون بشكل خاص للإصابة بالأمراض الشديدة المرتبطة بالإنفلونزا، ولهذا السبب ينصح خبراء "مايو كلينيك" بتلقيح الأطفال ضد الإنفلونزا.وتقول الدكتورة أنغيلا ماتكي، طبيبة الأطفال في مركز مايو كلينيك للأطفال: "ينبغي تطعيم الأطفال قبل دخول الشتاء، أو قبل عطلة بداية العام الجديد بفترة، لأن لقاح الأنفلونزا يستغرق أسبوعين، حتى يصبح فعالاً بشكل كامل".



ولا يمنع اللقاح المرض تماماً، وإنما "يوفر حماية من المضاعفات الخطيرة، التي قد تؤدي إلى الذهاب إلى قسم الطوارئ، أو الذهاب إلى وحدة العناية المركزة".



ويشير تقرير "مايو كلينيك" إلى أن بعض الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 8 أعوام يمكن أن يكونوا بحاجة إلى جرعتين من لقاح الأنفلونزا؛ بعد مراجعة الطبيب.



وتوضح الدكتورة ماتكي: "إذا كانت هذه هي السنة الأولى لرضيعك للحصول على لقاح الأنفلونزا، أتوقع أن يحصل على لقاحين يفصل بينهما 4 أسابيع".



وتتوفر نسخة من لقاح الإنفلونزا للأطفال كرذاذ يُعطى عن طريق الأنف.

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