الاحتلال يقصف بالمدفعية مناطق في جنوب لبنان
التاريخ
11/9/2023 6:16:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط بلدتي راميا وبيت ليف في جنوب لبنان.
وأضافت القناة أنه تم استهدف قصف مدفعي محيط بلدة رميش في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ محيط بلدة محيبيب في القطاع الأوسط.
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