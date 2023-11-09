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الاحتلال يقصف بالمدفعية مناطق في جنوب لبنان

11/9/2023 6:16:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط بلدتي راميا وبيت ليف في جنوب لبنان.


وأضافت القناة أنه تم استهدف قصف مدفعي محيط بلدة رميش في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ محيط بلدة محيبيب في القطاع الأوسط.


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