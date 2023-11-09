أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2759 طنا، منها 1818 طن خضار، و703 أطنان فواكه، و238 طن ورقيات وفق السوق المركزي .
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، البصل الناشف 30 و40، البطاطا 40- 65، البندورة 7 - 20، الجزر 40 - 60، الخيار 30 - 45، الزهرة 15- 25، الليمون 30 - 60، والموز البلدي بين 50 - 65 قرشا.
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