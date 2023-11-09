أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، البصل الناشف 30 و40، البطاطا 40- 65، البندورة 7 - 20، الجزر 40 - 60، الخيار 30 - 45، الزهرة 15- 25، الليمون 30 - 60، والموز البلدي بين 50 - 65 قرشا.

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