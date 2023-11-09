فلسطينيون يتحدون الحرب.. أفران للخبز وقلي فلافل وسط الدمار بغزة (شاهد)

MENAFN - Amman Net) تحدى فلسطينيون الحرب القاهرة، والدمار الشامل الذي أحدثه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وبدأوا بخطوات عملية لتخفيف الظروف الصعبة.

وتداول ناشطون مشاهد لقيام رجل فلسطيني بقلي الفلافل بكميات كبيرة وسط منطقة مدمرة بالكامل، لخدمة النازحين الذين بات الغذاء يشكل أزمة حقيقية بالنسبة لهم.

وقامت مجموعة من الرجال والسيدات بصنع أفران للخبز بطرق بدائية عبر الحجارة، والتنك، إلا أنها تحقق الغاية منها قياسا على الظروف المأسوية التي يعيشها نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

مثال آخر على تحدي ظروف الحرب، هو شاب غزّي قام بجلب أدوات الحلاقة الخاصة به، وممارسة عمله وسط الشارع.

ويحاول الفلسطينيون في قطاع غزة، عدم الاستسلام للواقع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما بالنسبة للأطفال الذين تقام لهم نشاطات وفعاليات لتخفيف الظروف النفسية الصعبة التي يمرون بها.