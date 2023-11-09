فلسطينيون يتحدون الحرب.. أفران للخبز وقلي فلافل وسط الدمار بغزة (شاهد)

(MENAFN
- Amman Net) تحدى فلسطينيون الحرب القاهرة، والدمار الشامل الذي أحدثه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وبدأوا بخطوات عملية لتخفيف الظروف الصعبة.
وتداول ناشطون مشاهد لقيام رجل فلسطيني بقلي الفلافل بكميات كبيرة وسط منطقة مدمرة بالكامل، لخدمة النازحين الذين بات الغذاء يشكل أزمة حقيقية بالنسبة لهم.
وقامت مجموعة من الرجال والسيدات بصنع أفران للخبز بطرق بدائية عبر الحجارة، والتنك، إلا أنها تحقق الغاية منها قياسا على الظروف المأسوية التي يعيشها نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
مثال آخر على تحدي ظروف الحرب، هو شاب غزّي قام بجلب أدوات الحلاقة الخاصة به، وممارسة عمله وسط الشارع.
ويحاول الفلسطينيون في قطاع غزة، عدم الاستسلام للواقع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما بالنسبة للأطفال الذين تقام لهم نشاطات وفعاليات لتخفيف الظروف النفسية الصعبة التي يمرون بها.
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