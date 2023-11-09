على شفا نكبة أخرى.. حقوقيون ومتخصصون يدعون لإجراءات فورية تمنع حدوث نكبة جديدة

MENAFN - Amman Net) مع تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي 10 آلاف، يخشى اليوم في ظل التهجير العرقي والقسري والممارسات العدوانية على قطاع غزة من حدوث نكبة جديدة، كنكبة عام 1948 التي شهدت تهجير ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني ونفيهم قسراً مع قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.

لفهم أكبر للمشهد الفلسطيني اليوم، ومعرفة الإطار التاريخي والقانوني والسياسي للكارثة المحتملة، عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بالتعاون مع مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤتمراً صحفياً شارك فيه مجموعة من المحامين الدوليين والمتخصصين والصحافيين في مجال حقوق الإنسان، الإثنين 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وأداره مع المشاركين المحامي الدولي والمستشار الأول لبرنامج القضية الفلسطينية في منظمة النهضة (أرض)، د. ليكس تاكنبرغ.

وبحسب تاكنبرغ؛ من المهم إيصال وتوفير المساعدات الإنسانية للجميع، وتوفير الحماية الدولية، ووقف الحرب، في ظل الكوارث التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، والانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وغزة، وذلك باعتبارها جرائم حرب واضحة يمكن لها أن تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وفي إطار المؤتمر، أطلقت أستاذة القانون الدولي المشارك في جامعة الإمارات العربية المتحدة جنان بستكي، بالتعاون مع مجموعة عمل متخصصة تابعة للشبكة الدولية للقضية الفلسطينية ورقة مرجعية بعنوان:“التهجير القسري في غزة وحق العودة”، وذلك لرصد التطهير العرقي المستمر في غزة بشكل أساسي، والضفة الغربية.

من ناحيتها، قالت مقرر الأمم المتحدة للأراضي المحتلة، ومستشارة لبرنامج الهجرة واللجوء في النهضة (أرض)، فرانشيسكا ألبانيز، إن“الظروف في غزة مأساوية وأثرها عميق، وهي بمثابة توجه للسقوط نحو الهاوية، ولكن ما زال هناك فرصة للتوقف، والانسحاب من هذا السقوط، لذا يقدم هذا المؤتمر صورة ومرجعية قانونية وتاريخية لما يحصل، فضلاً عن رفع الوعي في الوقائع والمخاطر المحتملة في هذا الصدد، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل مستعجل.

وقدمت ألبانيز شرحاً مفصلاً حول ثلاث مفاهيم أساسية قانونية حول هذه الحرب؛ أولها الحق في الدفاع عن النفس، والذي أثاره الاحتلال الإسرائيلي بعد أحداث السابع من أكتوبر، ولا يمكن اعتباره أنه آت من فراغ، كما بين الأمين العام للأمم المتحدة، لأنه نتاج أكثر من 75 عاماً من الاحتلال الخانق، ودفعت فيه غزة أبهظ الأثمان من أرواح وأحوال معيشية صعبة، وغيرها، حيث وعلى مدار خمسة حروب قبل هذه الحرب التي خسرت فيها غزة أكثر من 4 آلاف شخص من ضمنهم 1020 طفل.

وبينت أن هذا المفهوم معناه الفني في القانون الدولي“الحق في شن حرب وليس الدفاع عن النفس”، فهذا الحق لا يمنحهم الحق بمهاجمة المنطقة الخاضعة لاحتلال الدول وحتى لو شكلت خطراً على المحتل،وفق قرار المحكمة العليا في الأمم المتحدة – محكمة العدل الدولية، إذ كان يفترض لإسرائيل الرد على حماس في إطار القانون الإنساني الدولي وإحقاقه، وعليه فلا يحق لإسرائيل شن أي حرب على غزة، وفقاً لألبانيز.

أما المفهوم الثاني، التطهير العرقي، فأدانت ألبانيز وحذرت من مخاطره منذ الأسبوع الأول بعد الهجوم، لافتة إلى أن كتابها السابق عن النزوح القسري للاجئين الفلسطينيين منذ 1947 أوضحت فيه أن إسرائيل قد تسببت في نزوح 750 ألف بين عامي 47 و49، وفي ظل حرب 67 هجرت أكثر من 350 ألف في 69، أما الحرب الحالية فهناك نية وحتى خطط معلنة لإخراج الفلسطينيين خارج غزة. وبينت أن الإزاحة القسرية للمدنيين جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي، وهو ما يعاني منه الفلسطينيون طيلة الوقت كسحب الهويات من قبل الجيش والاعتداء والإغلاق على يد الاستيطان.

بينما حذرت من خلال المفهوم الثالث، الإبادة الجماعية، من مخاطر التطهير العرقي والاحتلال الاستعماري اللذان يحملان عناصر الإبادة الجماعية التي عرفتها الأمم المتحدة على أنها“أفعال مرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”، في حين أن هذه الأفعال الخمسة من : قتل أفراد من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بهم، وفرض ظروف معيشية تهدف، بقصد واضح، تدمير واستهداف المدنيين.

وشددت أن هناك نية واضحة ومعلنة من قبل القادة السياسيين والعسكريين، والمجتمع الإسرائيلي بتدمير غزة كاملاً، وهذا الأمر مدعاة للجنون؛ فـ”الإبادة الجماعية ليست مجرد فعل بل عملية تبدأ بإزالة الصبغة الإنسانية عن الآخر، ولا بد للأوروبيين أن يكونوا على معرفة بذلك؛ فجريمة الهولوكوست بحق اليهود لم تكن لتحصل لولا إزالة الصبغة الإنسانية عنهم على مدار قرون عدة”، محذرة في ذات السياق استمرار هذه الحرب.

وحول الوضع القائم في غزة والضفة الغربية، أكد مدير عيادة حقوق الإنسان ومركز العمل المجتمعي بجامعة القدس، د منير نسيبة، أن دول الاحتلال استخدمت الابادة الجماعية لتغيير التوزيع الجغرافي في المنطقة، مبيناً أن إسرائيل زورت التاريخ منذ عام 1948 فهجرت نحو 80% من السكان قسراً ولم تسمح لهم بالعودة إلى أراضيهم، إضافة إلى ترحيلهم خارج وداخل فلسطين، وحالياً تقوم ببرنامج ممنهج لتهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة.

وأشار نسيبة إلى أن أوضاع المستشفيات والمدارس والأطعمة لا تسر البال، إضافة إلى أن الطعام ملوث وغير صالح للاستهلاك البشري، مع انتشار الأوبئة في القطاع، مرجحاً منع الفلسطينيين من العودة الى شمال غزة بعد كل هذا الدمار، لذا من المهم التزام إسرائيل بالقانون الدولي الانساني، وعدم استهدافها للمدنيين، خاصة وأنه منذ السابع من أكتوبر قامت مجموعة من المستوطنين ومعهم ضباط بطرد الفلسطينيين بالتدريج ودفعهم بالقوة، وتدمير ممتلكاتهم ومنازلهم وبذلك لم يعد لهم مكان يذهبون إليه.

وعن الحق بالعودة، أكدت أستاذة القانون الدولي جنان بستكي، على أهمية تمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن 80% من أهالي غزة هم لاجئين منذ (النكسة والنكبة) ولم يتمكنوا من العودة حتى هذا اليوم. فمنذ 2007 تُفرض قيوداً على الغزيين وحصارات جوية وبحرية وبرية بشكل تعسفي. وحملت الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية منع الإمدادات الطبية والغذاء على غزة بوصفها تخالف القوانين الدولية الإنساني.

وأشارت إلى أن إسرائيل نفذت تطهيراً عرقياً تحت ضباب الحرب، وتحاول الضغط على مصر لاستقبال النازحين من غزة، حيث تعمل حاليًا على تهجير أكثر من مليون مدني في غزة إلى جنوبها...“لكن أقرب معبر حدودي هو معبر إيرز، وإذا أرادت إسرائيل ضمان سلامة المدنيين في غزة، فعليها السماح لهم بالوصول الآمن إلى إسرائيل، إلا أن الواقع يتمثل بإنكار حق العودة للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً مع وجود حوالي 80% من سكان غزة هم لاجئون معترف بهم، وينبغي تمكينهم من الوصول إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إذا ما اختار اللاجئون ذلك، وذلك بالتأكيد أحد تجليات شروط الوجود الهيكلية الكامنة للاحتلال العسكري المطوّل، والاستعمار الاستيطاني، ونظام الفصل العنصري”، وفقا لبستكي.

بين كل هذه الطروحات والنقاشات، يتبين أن نكبة الـ48 مشابهة لنكبة 7 أكتوبر إذا ما أردنا اعتبارها نكبة جديدة ، فالذهنية الاستعمارية الإسرائيلية تذهب نحو بناء مستوطنات يهودية في غزة وهو أمر خطير وارتدادته ستصل كافة الدول المجاورة، لذلك من المهم التحرك لوقف جميع الأعمال العدائية، وإلغاء أوامر“الإخلاء” والسماح بالعودة الآمنة دون عوائق لجميع الفلسطينيين النازحين داخليًا إلى ديارهم، وكذلك السماح بتوفير السلع والخدمات الأساسية دون عوائق، بحسب توصيات الورقة المرجعية.

وطالبت الورقة بالسماح بالوصول المستدام والآمن والخالي من العوائق للأونروا والوكالات الإنسانية الأخرى التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإنشاء آلية عاجلة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأيضاً الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والذي يُعدّ انتهاكه بشكل متكرر والإفلات المستمر من العقوبات التي يفرضها من الدوافع الرئيسية للكارثة الحالية، وصولاً لإنهاء الاحتلال العسكري والحصار الذي طال أمده، وتفكيك نظام الفصل العنصري.